Четырехдневная рабочая неделя или 120 часов в неделю. Как будут работать в скором будущем

Труд с девяти утра до шести вечера уходит в прошлое. Его сменяют свободный график и короткая рабочая неделя. Правда, не везде и не для всех.

Мир меняется, меняется и работа. Если предыдущее поколение стремилось к стабильности, работая с девяти утра до шести вечера на одной работе всю жизнь, то сейчас подход людей к работе изменился.

Раньше вся работа была пятидневной рутиной. В 21 веке организации уже предлагают своим работникам различные опции сотрудничества. Они еще не перестали нанимать людей в штат, но уже начали пользоваться аутсорсингом, независимыми подрядчиками, краудсорсом и многими другими опциями.

Свободные художники

Это подтверждает компания Deloitte в своем исследовании. По ее данным, число альтернативных работников растет: больше трети занятых в США трудится на вспомогательной, временной, проектной или контрактной основах.

В компании отмечают, что количество людей, которые работают вне штата, растет, а число штатных сотрудников сокращается, и это мировая тенденция.

Фрилансер (от англ. "свободный художник") — человек, не ограниченный временными или пространственными рамками работы, то есть так называемый свободный работник, который может делать свою работу где и когда угодно.

Согласно прогнозам, к 2020 году доля фрилансеров на американском рынке труда достигнет 16%. Для сравнения: в 1995 году эта цифра составляла 6,7%. Доля сотрудников с полной и частичной занятостью будет уменьшаться.

Растет фриланс и в Украине. По данным украинского сервиса Freelancehunt, в 2018 году число зарегистрированных на платформе специалистов увеличилось на 100 тыс или на 45% до 320 тыс. Число заказчиков возросло на 35 тыс, количество проектов — на 30 тыс, а суммарный бюджет — на 60 млн грн.

Кроме того, многие украинские фрилансеры работают на внешние рынки на зарубежных сервисах, например, на UpWork. Наиболее популярные направления деятельности фрилансеров в Украине в 2018 году — дизайн, работа с текстами и программирование.

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Пятидневка за четыре дня

В 1929 году британский экономист Джон Мейнрад Кейнс предсказывал, что следующие поколения будут работать не более 15 часов в неделю. Его предсказание не сбылось, но человечество движется в этом направлении.

Первопроходцем в сокращении рабочей недели был Генри Форд, который уменьшил число рабочих часов с 60 до 40. По его мнению, усталость от монотонного труда негативно сказывалась на результативности предприятия. С тех пор идея 40-часовой рабочей недели прижилась во многих странах.

Идея четырехдневной рабочей недели обсуждалась еще в 1970-х годах, но проверять ее начали лишь недавно. Компании по всему миру провели исследование, чтобы выяснить, как такое сокращение рабочей недели повлияет на эффективность сотрудников и их профессиональное выгорание.

Начали эксперимент в страховой компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии, где, в результате, отметили снижение уровня стресса у персонала и повышение вовлеченности в работу. Продуктивность компании увеличилась на 20%, вследствие чего она перешла на четырехдневный график.

В немецкой компании Planio отметили, что сотрудники, которых перевели на четырехдневную рабочую неделю, начали справляться лучше.

В Федерации британских профсоюзов подтвердили такой вывод, отметив, что новый режим труда не вынуждает людей разрываться между работой и личной жизнью.

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддержали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году.

Так, американский психолог Адам Грант отметил повышение лояльности сотрудников, способность сосредоточиться на задачах и рост креативности, а нидерландский экономист Рутгер Брегман —повышение продуктивности.

Вишенкой на торте стало исследование британского аналитического центра Autonomy. Эксперты пришли к выводу, что каждый час работы негативно влияет на климат, а одним из способов остановить глобальное потепление является сокращение дней в рабочей неделе до четырех.

Однако это значит, что за четыре дня человек должен заработать столько, чтобы прожить семь дней и сделать определенные накопления. Это возможно только в странах с высокоразвитой экономикой.

К тому же, "четырехдневка" касается только людей умственного труда, которые требуют больше времени на восстановление. Людям, работа которых связана с физических трудом, это не угрожает. Кроме того, есть секторы, где "четырехдневка" невозможна, например, торговля, сферы услуг и развлечений.

Обратная сторона Луны

Однако тенденция трудиться меньше работает не везде. Пока все стремятся к большей свободе, в Китае продолжает функционировать схема "996" — работа с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

Особенно это касается ИТ-индустрии. Там жива традиционная корпоративная культура, когда сотрудник не может уйти с работы раньше руководителя.

Бывает совсем экстремальный график — 910.57:с девяти утра до 10:30 вечера семь дней в неделю, но тогда сотрудники нередко попадают в реанимацию.

Такая схема работает не только в Китае. Илон Маск, например, работает 120 часов в неделю, оставляя лишь пару часов на сон. Практика "работать больше, чтобы добиться успеха" характерна для всех стран.

Время — это инвестиция с надеждой на более высокий доход и свободный график в будущем.

Работает эта схема и в Украине, где даже в свободное от основной работы время люди берут дополнительную работу. Хотя, скорее, не как инвестицию в будущее, а как желание заработать дополнительную гривню.

Впрочем, сколько трудиться и как зарабатывать, каждый решает сам. В 21 веке выбор есть.