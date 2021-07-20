В Польше работают 1,5 миллиона украинцев – посол

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в соседней стране сейчас работают почти 1,5 млн украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. украинских студентов.

Источник: всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить по сравнению с 2014 годом, то это примерно в два-три раза. Сейчас речь идет примерно о 1,5 млн украинцев, работающих в Польше".

Детали: По его словам, ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд соцстрахования, а остальные работают на трудовых договорах и налогов не платят.

Кроме того, в 2014 году в Польше было 680 фирм, где владельцами были украинцы, а в 2021 году в Польше 16 тыс. предприятий, где владельцами или совладельцами являются украинцы.

Дещица добавил, что сейчас в Польше учатся почти 50 тыс. украинских студентов.

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