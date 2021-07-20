Аванс уже пришел: харьковский завод отремонтирует танки для Пакистана за 85 миллионов долларов
Госкомпания "Укрспецэкспорт" получила от Пакистана аванс для завода имени Малышева по контракту на ремонт танков Т-80УД.
Об этом заявил гендиректор завода им. Малышева Василий Крылас, передает "Укринформ".
"Сегодня я общался с руководителем государственной компании "Укрспецэкспорт", мне подтвердили, что средства в Украину уже зашли. На днях мы ждем их на предприятии. Но работы по заказу мы уже начали ...
Это и конструкторско-технологическая документация, обработка нормы, подготовка материалов, заявки для проведения закупок. Такая работа уже полтора месяца ведется", - сказал Крылас.
По словам гендиректора завода, аванс составляет 30% от заказа, большую часть суммы получит завод им. Малышева, остальные - другие задействованные предприятия.
Он добавил, что пакистанской стороне предлагали ремонтировать танки в Харькове, но заказчик решил делать это на своей базе, поэтому завод им. Малышева будет поставлять запчасти.
Напомним:
В рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая проходит в ОАЭ, "Укроборонпрм" заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долларов.
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