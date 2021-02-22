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"Укроборонпром" заключил контракт с Пакистаном на 85 миллионов долларов

Понедельник, 22 февраля 2021, 16:35
 

В рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая проходит в ОАЭ, "Укроборонпрм" заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что это первой контракт концерна с этой страной в текущем году.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, что обеспечивает высокое качество работ и продукции, - заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

"Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", - добавил он.

Сообщается, что состоялась встреча Гусева с вицепремьер-министром ОАЭ Мансуром бин Заед аль-Нахаяном.

"На мероприятии обсуждалось состояние реализации совместных проектов и определили приоритетные направления будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время нас ожидает активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - сказал Гусев.

Экономическая правда

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Укроборонпром

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