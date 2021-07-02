В июне в Украине реализовали почти 1,5 тысячи новых легковых авто – ассоциация
В июне 2021 года на украинском рынке новых коммерческих авто реализовали 1449 машин - это лучший июньский результат за последние 8 лет.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
По сравнению с результатом годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне 2021 года лидером рынка была французская марка Renault - (37% рынка, 535 новых авто, рост в 5 раз).
Второе место - у Fiat (+6%, 125 авто).
Замыкает топ-3 Peugeot (+43%, 110 авто).
"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс новых машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года", - добавили в ассоциации.
Напомним:
В мае в Украине реализовали 1071 единицу новых коммерческих авто - это почти на 58% больше, чем в прошлом году, но на 15% меньше результата предыдущего месяца.
Экономические и првда
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