В июне 2021 года на украинском рынке новых коммерческих авто реализовали 1449 машин - это лучший июньский результат за последние 8 лет.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По сравнению с результатом годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2021 года лидером рынка была французская марка Renault - (37% рынка, 535 новых авто, рост в 5 раз).

Второе место - у Fiat (+6%, 125 авто).

Замыкает топ-3 Peugeot (+43%, 110 авто).

"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс новых машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В мае в Украине реализовали 1071 единицу новых коммерческих авто - это почти на 58% больше, чем в прошлом году, но на 15% меньше результата предыдущего месяца.

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