Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 июля на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,03 грн (на 19 июля – 32,14 гривни).

Напоминаем:

19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,21 гривни.

19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда