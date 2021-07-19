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Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Понедельник, 19 июля 2021, 18:50

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 июля на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,03 грн (на 19 июля – 32,14 гривни).

Напоминаем:

19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,21 гривни.

19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда

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