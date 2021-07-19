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Банки выдали доступной ипотеки на полмиллиарда гривень

Понедельник, 19 июля 2021, 16:03
 
unsplash

По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, доля заключенных сделок на первичном рынке составляла 20,72%, на вторичном - 79,28%.

Всего в банков поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% - вторичный.

Больше всего заявок поступило в Киеве (34,1%) и области (29,8%). Далее со значительной разницей находится Харьковская область (6,3%).

Недельный прирост составляет + 5% к количеству выданных кредитов и + 6% к сумме кредитов.

К госпрограмме присоединились 15 банков.

Напоминаем:

По состоянию на 12 июля банки по государственной программе "Доступная ипотека 7%" подписали 554 кредитных договоров на сумму 470,06 млн грн.

Экономическая правда

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ипотека кредитования

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