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Forbes назвал 9 самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпиады-2020

Понедельник, 19 июля 2021, 14:30
 
Кевин Дюрант
usatoday.com

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг топ-9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских Играх в Токио.

Об этом Forbes сообщает на своем сайте.

Отмечается, что топ-9 самых высокооплачиваемых олимпийцев суммарно в прошлом году заработали 353 млн долларов.

При этом, в рейтинге учтены доходы от любой деятельности - как от спортивной, так и от бизнеса.

Среди лидеров рейтинга трое теннисистов, 1 представитель гольфа и 5 баскетболистов (представители НБА).

Лидером рейтинга стал баскетболист сборной США Кевин Дюрант (75 млн долл).

На втором месте - японская теннисистка Наоми Осака (60 млн долл). Замыкает топ-3 американский баскетболист Дамьен Лиллард (40,5 млн долл).

Также в топ-5 сербский теннисист Новак Джокович (34,5 млн долл) и британский гольфист Рори Макилрой (32 млн долл).

Также в рейтинге: Дэвид Букер (США, баскетбол) и Кеи Нисикори (Япония, теннис) - по 30,5 млн долл, а также - американские баскетболисты Крис Миддлтон (27 млн ​​долл) и Джру Холидей (23 млн долл).

Летние Олимпийские Игры в Токио стартуют 23 июля.

Напомним:

Сообщалось, что рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор Макгрегор (его доход за последний год оценили в 180 млн долларов).

Экономическая правда

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спорт деньги мир Олимпиада

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