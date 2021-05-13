В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes сменился лидер

Конор Макгрегор

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор Макгрегор (его доход за последний год оценили в 180 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте издания.

По данным Forbes, непосредственно на боях в MMA Макгрегор заработал 22 млн долл.

Большую же часть дохода - 150 млн долл - принесла продажа контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve.

Еще 8 млн долл Конор заработал на рекламных контрактах, в частности, с брендом спортивной одежды Roots of Fight и видеоигрой Dystopia: Contest of Heroes.

Отмечается, что перед этим Макгрегор попадал в такой рейтинг Forbes лишь однажды - в 2018 году он был четвертым с доходом в 99 млн долл: большую часть этой суммы он получил за бой с Флойдом Мейвейзером.

На втором месте в рейтинге - аргентинский футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси (130 млн долл годового дохода).

В частности, 97 млн ​​долл он получил по контракту в клубе, еще 33 млн долл - благодаря пожизненному контракту с Adidas и другим рекламным контрактам.

Замыкает топ-3 еще один футболист, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (120 млн долл).

Из них 50 млн долл - рекламные контракты и другая работа вне футбольного поля.

По данным Forbes, Роналду имеет контракт с "Юве" на 64 млн долл в год, который заканчивается в 2022 году, а также пожизненное спонсорское соглашение с Nike.

Кроме этого, у Ронаду есть собственный бизнес, связанный с брендовой одеждой, аксессуарами, гостиницами и тренажерными залами.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

1. Конор Макгрегор (ММА) - 180 млн долларов

2. Лионель Месси (футбол) - 130

3. Криштиану Роналду (футбол) - 120

4. Дак Прескотт (американский футбол) - 107,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) - 96,5

6. Неймар (футбол) - 95

7. Роджер Федерер (теннис) - 90

8. Льюис Хэмилтон (Формула 1) - 82

9. Том Брэди (американский футбол) - 76

10. Кевин Дюрант (баскетбол) - 75

В общем доход топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира до вычета налогов составил за последний год 1,05 млрд долл, это на 28% больше, чем в топ-10 в прошлом году.

Формируя рейтинг, Forbes учитывал доходы спортсменов с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года.

В частности, учитывались все призовые, зарплаты и бонусы, полученные за спортивные выступления, доходы от спонсорских соглашений и лицензий, гонорары за участие в мероприятиях и доходы от бизнеса.

В 2020 году рейтинг возглавил швейцарский теннисист Роджер Федеррер.

Экономическая правда