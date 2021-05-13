В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes сменился лидер
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (его доход за последний год оценили в 180 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте издания.
По данным Forbes, непосредственно на боях в MMA Макгрегор заработал 22 млн долл.
Большую же часть дохода - 150 млн долл - принесла продажа контрольной доли бренда виски Proper No. Twelve.
Еще 8 млн долл Конор заработал на рекламных контрактах, в частности, с брендом спортивной одежды Roots of Fight и видеоигрой Dystopia: Contest of Heroes.
Отмечается, что перед этим Макгрегор попадал в такой рейтинг Forbes лишь однажды - в 2018 году он был четвертым с доходом в 99 млн долл: большую часть этой суммы он получил за бой с Флойдом Мейвейзером.
На втором месте в рейтинге - аргентинский футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси (130 млн долл годового дохода).
В частности, 97 млн долл он получил по контракту в клубе, еще 33 млн долл - благодаря пожизненному контракту с Adidas и другим рекламным контрактам.
Замыкает топ-3 еще один футболист, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (120 млн долл).
Из них 50 млн долл - рекламные контракты и другая работа вне футбольного поля.
По данным Forbes, Роналду имеет контракт с "Юве" на 64 млн долл в год, который заканчивается в 2022 году, а также пожизненное спонсорское соглашение с Nike.
Кроме этого, у Ронаду есть собственный бизнес, связанный с брендовой одеждой, аксессуарами, гостиницами и тренажерными залами.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:
1. Конор Макгрегор (ММА) - 180 млн долларов
2. Лионель Месси (футбол) - 130
3. Криштиану Роналду (футбол) - 120
4. Дак Прескотт (американский футбол) - 107,5
5. Леброн Джеймс (баскетбол) - 96,5
6. Неймар (футбол) - 95
7. Роджер Федерер (теннис) - 90
8. Льюис Хэмилтон (Формула 1) - 82
9. Том Брэди (американский футбол) - 76
10. Кевин Дюрант (баскетбол) - 75
В общем доход топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира до вычета налогов составил за последний год 1,05 млрд долл, это на 28% больше, чем в топ-10 в прошлом году.
Формируя рейтинг, Forbes учитывал доходы спортсменов с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года.
В частности, учитывались все призовые, зарплаты и бонусы, полученные за спортивные выступления, доходы от спонсорских соглашений и лицензий, гонорары за участие в мероприятиях и доходы от бизнеса.
В 2020 году рейтинг возглавил швейцарский теннисист Роджер Федеррер.
Экономическая правда
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