Открытие рынка земли: количество сделок перевалило за тысячу

Unsplash

По состоянию на 19 июля зарегистрировано 1107 земельных сделок, 3804 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3804 нотариусов. Всего заявлений - 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним:

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что спустя 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки.

Экономическая правда