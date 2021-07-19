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Открытие рынка земли: количество сделок перевалило за тысячу

Понедельник, 19 июля 2021, 13:25
 
Unsplash

По состоянию на 19 июля зарегистрировано 1107 земельных сделок, 3804 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3804 нотариусов. Всего заявлений - 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

 

Напомним:

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что спустя 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки.

Экономическая правда

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Минагрополитики рынок земли

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