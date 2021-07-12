Открытие рынка земли: количество сделок перевалило за полтысячи

Принуждение к платным подпискам и тайные списания денег: как мобильные операторы сохранили "схему" на 3 миллиарда Принудительное подключение миллионов украинцев к платным услугам и тайные списания средств с их счетов будут продолжаться. Чиновники вернули на доработку документ, который позволяет это прекратить. Что происходит? (укр)

Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону Что изменится, как будет работать механизм продажи земли и что надо знать покупателям и продавцам, чтобы избежать неприятностей. (укр)