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Открытие рынка земли: количество сделок перевалило за полтысячи

Понедельник, 12 июля 2021, 14:05
 
unsplash

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что спустя 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 570 га.

Кроме того, 3,28 тыс. нотариусов подали заявки на получение доступа к Государственному земельному кадастру, из них 3,1 тыс утверждены, 123 – в очереди, 433 – получили отказ.

 

Экономическая правда

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