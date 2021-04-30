Укрзалізниця розпочала електрифікацію колії у напрямку кордону з Польщею

АТ "Укрзалізниця" розпочала електрифікацію колії у напрямку Ковель — Ізов — Держкордон, цей проєкт дозволить збільшити експортний потенціал України.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Наразі це один із наймасштабніших та найважливіших проєктів, що дозволить збільшити експортний потенціал нашої країни. Крім того, електрифікація залізниці є актуальною на фоні зростання цін на дизельне пальне, а також це енергонезалежність країни", — зазначив т.в.о. Очільника УЗ Іван Юрик.

Завдяки електрифікації Укрзалізниця зможе збільшити на дільниці вагу вантажних поїздів із 4,6 тисяч до 6 тисяч тонн, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів.

На ділянці також реконструюють понад 11 км колій, здійснять капремонт понад 7 км колій та середній ремонт майже 6 км. Залізничники додатково відремонтують 6 платформ та 18 службових будівель.

Юрик додав, що річний економічний ефект оцінюється у 200 млн грн, а також проєкт дозволить зменшити обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу на 12 тисяч тонн на рік та зменшить рівень шуму.

Основним вантажопотоком за цим напрямком є експортна залізорудна сировина, що прямує з підприємств регіону Кривого Рога на металургійні підприємства у Польщі. Наразі маршрут цього вантажопотоку пролягає електрифікованими напрямками до станції Ковель, а далі вантаж перевозиться на дизельній тязі за напрямком Ковель — Ізов — Держкордон, що є найбільш витратною частиною цього маршруту.

Так, проєкт дозволить збільшити перевезення до Польщі та збільшити транзитний потенціал України, що "позитивно відобразиться на доходній частині компанії та економіці країни в цілому".

Нагадуємо:

У 2019 році повідомлялось, що АТ "Укрзалізниця" проводить підготовку до електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон, що спростить експорт залізної руди з України до Польщі.

Економічна правда