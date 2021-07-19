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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 19 июля 2021, 09:00
 
фото: нбу

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек и установил его на 19 июля на уровне 27,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,14 грн (на 16 июля - 32,24 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 16 июля на уровне 27,29 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,24 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Экономическая правда

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