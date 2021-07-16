"Газовик" возместил государству 1,1 миллиарда гривень из-за неуплаты налогов – ГФС

Сотрудники ДФС и Офис генпрокурора разоблачили должностных лиц предприятия, работающего на газовом рынке, в уклонении от уплаты налогов на сумму более 672 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Должностные лица субъекта предпринимательской деятельности, функционирующего на рынке поставок и сбыта газа, на протяжении 2015-2018 годов путем неправомерного отражения в налоговом и бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций уклонились от уплаты налогов на сумму более 672 млн грн", – отмечается в сообщении.

При этом в ГФС отмечают, что "должностному лицу предприятия сообщено о подозрении".

"(Лицом) обеспечено возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций на общую сумму 1,1 млрд грн ... В суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненных убытков", – отмечают в ГФС.

По словам главы ГФС Вадима Мельника, на сегодня обеспечено возмещение причиненного государству ущерба "в размере почти 2 млрд гривен живых средств".

Ранее отмечалось, что фискалы проводили обыски в НАК "Нафтогаз Украины" по делу предполагаемого уклонения должностных лиц от уплаты налогов на сумму 2,7 млрд грн.

Экономическая правда