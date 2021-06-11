Фискалы проводят обыски в "Нафтогазе" из-за неуплаты 3 миллиардов

Держфискальна служба проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" по делу предполагаемого уклонения должностных лиц от уплаты налогов на сумму 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает ДФС.

В Службе объяснили, что с октября 2015 года и до сих пор, служащие "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома", в результате чего в бюджет не поступило 2,7 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Тепловики фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины (ГТС), однако "Нафтогаз" не оформляет документы по его поставки и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, говорят в ДФС.

В компании это мотивируют тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются.

В ДФС говорят, что в ходе расследования собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

"Получены доказательства, что должностные лица НАК Нафтогаз Украины не подавали Энергетической таможни ДФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", - говорят в фискальных служб.

Ведется следствие, окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ДФС.

Экономическая правда