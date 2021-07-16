Xiaomi опередила Apple и стала второй в мире компанией по продаже смартфонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp обогнал Apple Inc во втором квартале и стал вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.

Об этом сообщает компания Canalys.

Так, Xiaomi впервые заняла второе место с долей 17% мировых поставок смартфонов, что на 3% больше, чем в предыдущем квартале.

Мировые поставки смартфонов выросли на 12% во втором квартале, возглавил рейтинг Samsung Electronics с долей 19%. Apple оказался на третьем месте с долей 14%.

Средняя цена продажи телефонов Xiaomi примерно на 40-75% меньше по сравнению с Samsung и Apple соответственно. Приоритетом для Xiaomi в этом году является рост продаж своих высококлассных устройств.

В отчете говорится, что объемы поставок компании выросли более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

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Соединенные Штаты изымут Xiaomi из государственного "черный список" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Экономическая правда