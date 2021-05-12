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США вилучить Xiaomi з санкційного списку.

Середа, 12 травня 2021, 11:37
 

Сполучені Штати вилучать Xiaomi з державного "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові матеріали.

У матеріалах справи зазначається, що сторони погодилися розв’язати свої поточні судові процеси без подальшого оскарження. Таким чином компанія зможе надалі залучати американські інвестиції.

У січні Сполучені Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.

Компанії додали до так званого "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.

Згодом Xiaomi оскаржила таке рішення у суді, який став на сторону компанії.

Акції Xiaomi зросли на 6% у Гонконзі після оприлюднення інформації.

Нагадуємо:

Окружний суд федерального округу Колумбія (США) попередньо зупинив дію санкцій проти китайської компанії Xiaomi.

Xiaomi підпадали під дію нової заборони на інвестування в США, яка змусить американських інвесторів до 11 листопада 2021 року позбутися своїх часток у фірмах, внесених до чорного списку.

Економічна правда

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США санкції

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