Закрытие межбанка: гривня стабильна

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16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро - 32,14 - 32,16 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,31 гривни. Евро покупают по 31,98 гривни, продают по 32,30 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,16 - 27,24 гривни, евро - 32,09 - 32,24 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 16 июля на уровне 27,29 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,24 гривни.

Экономическая правда