Все разделы
Укр / Рус

Коррупционные убытки на УЗ оценили в 8 миллиардов  прошлом году – ВСК

Пятница, 16 июля 2021, 17:07
 
фото пресс-служба уз

Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн за 2020 год - это 1 млн грн в час.

Об этом в Facebook сообщила Юлия Гришина, глава временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния "Укрзализныци".

"После того, как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзализныци". ... Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год", - написала она. Депутатка отметила, что 8 млрд грн в год - это 21 млн грн в день или почти 1 млн грн в час.

По ее словам, члены ВСК фокусируются на текущих преступлениях: "Задача правоохранительных органов пресечь не преступление, а предотвратить повторения схем. Они одни и те же на протяжении многих лет ".

Напоминаем:

Временная следственная комиссия призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця НАБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця построила путь в зону отчуждения: почему это важно 14 июля 2021, 19:22
Нанесение Укрзализныце 103 миллиона убытков: завершили расследование 14 июля 2021, 17:57
Укрзализныця продает непрофильные активы на минимум 42 миллиона 12 июля 2021, 17:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!