Заявленные Россией как "контрабандные" 80 тысяч тонн нефти шли транзитом в Беларусь – Укртранснафта

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Заявленные Федеральной таможенной службой России как "контрабандные" 80 тысяч тонн нефти на сумму 27 млн долларов не поступили в Украину как импорт, а были направлены транзитом в Беларусь.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в "Укртранснафте".

В компании сообщили, что "Укртранснафта" приняла танкер Altai с 80 тыс. тонн нефти на Морском нефтяном терминале "Южный" в марте 2020 года, загрузка произошла в порту Новороссийск (РФ). Страной происхождения нефти является Республика Казахстан.

"Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафта" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - говорят в УТН.

В компании напомнили, что в целом в 2020 году в рамках договора на транспортировку, заключенного с BNK (UK) Limited, "Укртранснафта" поставила транзитом в Беларусь около 800 тыс. тонн нефти.

Напоминаем:

Федеральная таможенная служба России утверждает, что обнаружила незаконное перемещение в Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более 2 миллиардов рублей (около 27 млн долларов).

Ранее РФ ввела запрет на вывоз из России на территорию Украины сырой нефти.