Росія заявила про "контрабанду" нафти в Україну на десятки мільйонів доларів

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Федеральна митна служба Росії стверджує, що виявила незаконне переміщення в Україну 80 тисяч тонн нафти вартістю понад 2 мільярди рублів (близько 27 мільйонів доларів).

Про це йдеться в повідомленні Федеральної митної служби РФ.

"У ході перевірочних заходів з'ясувалося, що капітан танкера "ALTAI" після навантаження в порту Новоросійськ 80 тис тонн нафти при вибутті заявив порт призначення Аугуста (Італія), однак після виходу з території Російської Федерації відправився в порт Південний (Україна), де здійснив вивантаження товарів в порушення заборони...", – йдеться в повідомленні.

За словами росіян, капітан танкера від представника компанії-оператора, зареєстрованої у Великій Британії, заздалегідь отримав рейсове завдання на перевезення нафти в Україну.

Також він отримав вказівку про нерозголошення в порту навантаження відомостей про порт призначення і одержувача вантажу.

ФТС нагадує, що відповідно до постанови уряду введено заборону на вивезення з Російської Федерації на територію України сирої нафти.

Економічна правда