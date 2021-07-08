Комітет підтримав законопроєкт щодо корпоративного управління до першого читання 

верховна рада

Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні 5 липня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №5593 щодо корпоративного управління на держпідприємствах.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Основним законопроєктом пропонується внести зміни, якими, зокрема, розширюються повноваження наглядових рад. Йдеться про затвердження ними стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів компаній – раніше через відсутність цієї частини проєкт закону розкритикували у Київській школі економіки.

Також пропонується уточнити перелік фондів, які утворюються державними комерційними підприємствами за рахунок прибутку.

Кабінету Міністрів автори хочуть надати повноваження щодо затвердження політики державної власності тощо.

Крім основного документу комітет розглядав ще два альтернативні – №5593-1 та №5593-2. Як зазначила заступниця голови комітету та авторка законопроєкту Роксолана Підласа, за результатами дискусії з Мінекономіки та ЄБРР, у парламенту дійшли висновку, що варто доопрацювати всі законопроекти.

Вона пояснила, що жоден з них повністю "не відповідає керівним принципам Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління і не враховує рекомендації міжнародних організацій, наданих Кабінету Міністрів".

Так, робоча група напрацювала пропозиції щодо управлінських повноважень наглядових рад, які пропонується наділити правами затверджувати фінансові, стратегічні і інвестиційні плани підприємств, а також призначати керівника.

Передбачається, що порядок оплати праці членів наглядових рад визначається Кабінетом Міністрів.

"Комітет ухвалив рішення підтримати і внести на розгляд Верховної Ради доопрацьований варіант законопроекту і рекомендувати прийняти його за основу", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда