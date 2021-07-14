За полгода Ощадбанк получил рекордную операционную прибыль, но сократил чистую 

По итогам первого полугодия Ощадбанк получил 3,3 млрд грн операционной прибыли, что является самой большой суммой, которую банк получал за первые шесть месяцев года, чистая прибыль сократилась из-за переоценки ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

В то же время торговый результат (прежде всего из-за переоценки ценных бумаг в капитале) составил отрицательное значение 2,8 млрд грн, в результате чего чистая прибыль Ощада за шесть месяцев года составляет 513 млн грн.

В первом полугодии 2020 года сумма операционной прибыли составила 300 млн грн, что в 11 раз меньше результат первого полугодия 2021 года. Причина роста заключается в росте процентных и комиссионных доходов.

Так, размер чистого процентного дохода в течение отчетного периода составил почти 6 млрд грн, что на 2,6 млрд грн превышает показатель в годовом измерении. Объем чистого комиссионного дохода - более 3 млрд грн, или почти на 1 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Объем предоставленных кредитов вырос в годовом измерении на 6,2 млрд грн (на 9,9%) и составляет 6,95 млрд грн. В течение первого полугодия банк также уменьшил долю проблемных кредитов на 9 п.п. - с 51% до 42%, или почти на 5,6 млрд грн.

Напоминаем:

Чистая прибыль "Ощадбанка" в первом квартале 2021 года составила 252 млн гривень, тогда как в 2020 году этот показатель был равен 2,63 миллиарда гривен.

Экономическая правда