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Прибуток "Ощадбанку" в першому кварталі впав вдесятеро

Середа, 21 квітня 2021, 13:20
 

Чистий прибуток "Ощадбанку" в першому кварталі 2021 року становив 252 мільйона гривень, тоді як у 2020 році цей показник дорівнював 2,63 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Операційний прибуток банку становив 2,1 млрд грн, що на 2,3 млрд грн більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Позитивний фінансовий результат досягнутий в тому числі за рахунок зростання чистого процентного доходу "Ощадбанку" до 2,9 млрд грн, що на 1,4 млрд грн (або на 96%) більше показника 2020 року. Зростання обумовлене збільшенням процентного спреду, обсяг якого на кінець кварталу становив 7%.

Чистий комісійний дохід банку в першому кварталі становив 1,4 млрд грн, що на 342 млн грн (на 32,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Не дивлячись на продовження економічної нестабільності, викликаної коронакризою, зростання активів банку протягом звітного періоду становило 21 млрд грн (або 9%). Зараз вони становлять 255 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Також спостерігалося зростання депозитного портфеля "Ощадбанку", який на кінець березня 2021 року становив 209 млрд грн. Зазначається, що протягом першого кварталу він виріс на 12,1%, або на 22 млрд грн.

Нагадуємо:

"Ощадбанк" за підсумками роботи в 2020 році отримав 2,8 млрд грн чистого прибутку, що на 2,5 млрд грн більше, ніж в 2019 році (255 млн грн).

Економічна правда

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Ощадбанк прибуток банк

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