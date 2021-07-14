Украина получит 340 миллионов евро на восстановление инфраструктуры в восточных областях
Верховная Рада 14 июля ратифицировала финансовое соглашение по предоставлению кредита в 340 млн евро для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредита в размере 340 млн евро. Средства пойдут на восстановление пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины.
Также целью программы является модернизация социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.
В частности, это будут делать путем восстановления и совершенствования социальной инфраструктуры (строительства, реконструкции, капитального ремонта): школ, медицинских учреждений и социальных центров. Также - путем повышения энергоэффективности жилья для внутренне перемещенных лиц.
Программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы, за счет которой реализуется более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.
Напоминаем:
В 2020 году Украина подписала с ЕИБ соглашение по кредиту размером 340 млн евро.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может выделить Украине 340 млн евро в рамках программы восстановления, свидетельствует информация на сайте банка.
Экономическая правда
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