Все разделы
Укр / Рус

Украина получит 340 миллионов евро на восстановление инфраструктуры в восточных областях

Среда, 14 июля 2021, 16:52
 

Верховная Рада 14 июля ратифицировала финансовое соглашение по предоставлению кредита в 340 млн евро для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредита в размере 340 млн евро. Средства пойдут на восстановление пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины.

Также целью программы является модернизация социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

В частности, это будут делать путем восстановления и совершенствования социальной инфраструктуры (строительства, реконструкции, капитального ремонта): школ, медицинских учреждений и социальных центров. Также - путем повышения энергоэффективности жилья для внутренне перемещенных лиц.

Программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы, за счет которой реализуется более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.

Напоминаем:

В 2020 году Украина подписала с ЕИБ соглашение по кредиту размером 340 млн евро.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может выделить Украине 340 млн евро в рамках программы восстановления, свидетельствует информация на сайте банка.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЕИБ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Европейский инвестбанк выделил еще 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине 26 мая 2021, 11:28
Киев привлечет 30 миллионов евро ЕИБ на капремонт сетей наружного освещения 13 мая 2021, 15:10
В Европейском инвестбанка назвали наиболее привлекательные отрасли в Украине 10 мая 2021, 16:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!