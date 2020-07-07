ЄІБ може виділити Україні 340 мільйонів євро на відновлення будівель і доріг

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити Україні 340 млн євро у рамках Програми відновлення, свідчить інформація на сайті банку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, фінансування має бути направлено на створення, відновлення і поліпшення громадських будівель, в тому числі адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, державних доріг і мостів, а також на поставки комунальних послуг.

Програма, зокрема, орієнтована на об'єкти, що знаходяться підконтрольних Україні територіях в Донецькій і Луганській областях, а також чотирьох прилеглих областей - Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської та міськрад в інших областях, щоб дозволити їм впоратися з припливом внутрішніх переселенців, уточнив ЄІБ.

Як зазначено в повідомленні, фінансування передбачається передбачити для таких секторів, як вода і водопостачання, енергетика, містобудування, транспорт.