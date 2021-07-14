НБУ начинает отменять требование к бизнесу покупать валюту под обязательства

фото нбу

Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юрлиц и ФЛП по покупке иностранной валюты только под обязательства, с 20 июля ограничение отменят на сумму до 100 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 20 июля бизнес сможет покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро в день без обязательств и представления в банк подтверждающих документов.

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения.

Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

По оценкам центробанка, текущее ослабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства традиционно будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т.д., а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.

Напоминаем:

Национальный банк планирует в ближайшее время начать постепенную отмену ограничений на приобретение бизнесом иностранной валюты без обязательств.

Экономическая правда