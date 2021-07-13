НБУ зніме обмеження на купівлю іноземної валюти без зобов'язань

Національний банк планує найближчим часом почати поступове скасування обмежень на придбання бізнесом іноземної валюти без зобов'язань.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові рухатися далі на шляху до валютної лібералізації. Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується купівлі іноземної валюти під зобов'язання", – сказав він.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що, на думку команди регулятора, таке рішення матиме більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.

"Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться. Це рішення буде схвалено нами незабаром", – додав Гелетій.