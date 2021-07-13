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НБУ зніме обмеження на купівлю іноземної валюти без зобов'язань

Вівторок, 13 липня 2021, 17:35
 

Національний банк планує найближчим часом почати поступове скасування обмежень на придбання бізнесом іноземної валюти без зобов'язань.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові рухатися далі на шляху до валютної лібералізації. Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується купівлі іноземної валюти під зобов'язання", – сказав він.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що, на думку команди регулятора, таке рішення матиме більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.

"Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться. Це рішення буде схвалено нами незабаром", – додав Гелетій.

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НБУ валюта

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