Иностранные айтишники смогут открывать бизнес в Украине без физического присутствия

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Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект об электронном резидентстве.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

"Статус е-резидента позволит иностранным айтишникам открывать бизнес в Украине и платить налоги онлайн. Без физического присутствия в нашей стране. Для Украины это дополнительный инструмент для развития бизнеса и улучшения узнаваемости как мирового IT-бренда", – написал министр.

По его словам, за две недели лендинга проекта на международную аудиторию было получено 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран.

"Мы создаем новый продукт, благодаря которому у Украины есть потенциал стать крупнейшим IT-хабом в Восточной и Центральной Европе. Уже к концу 2022 года ожидаем 3 тысячи е-резидентов в Украине. Проект ежегодно будет пополнять украинский госбюджет на 1,5 миллиона долларов", – заявил Федоров.

Он добавил, что первой страной и самым успешным примером запуска е-резидентства стала Эстония. За шесть лет у нее более 80 тысяч е-резидентов и 54 млн евро поступлений в госбюджет ежегодно.

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Экономическая правда