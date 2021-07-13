Адамовский: Уже не имею отношения к ТРЦ Sky Mall

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Бизнесмен Андрей Адамовский заявляет, что не имеет отношение к торгово-развлекательному центру Sky Mall в Киеве с 2014 года.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Рясному на Экономической правде.

По словам Адамовского, в результате судебных разбирательств в Лондоне он получил деньги, а его бывший бизнес-партнер Хиллар Тедер – торговый центр.

"В итоге с 2014 года я никакого отношения к Sky Mall как собственник не имею. Но к тому времени этот торговый центр перешел по ипотеке в банк "Південний", в котором был непогашенный кредит на 35 миллионов долларов.

Последние несколько лет с этим проектом меня связывало лишь желание выкупить его у банка из залога и продать третьему лицу. Именно это я предлагал Тедеру два года назад. Он отказался, и в итоге в 2020 году Sky Mall у "Південного" выкупил Иван Фурсин", – заявил Адамовский.

По его словам, спор между ним и Тедером за Sky Mall исчерпан, "но не исчерпан личный конфликт".

"У нас продолжаются процессы на Кипре – мы судим друг друга по взаимным убыткам, причиненным в ходе конфликта за Sky Mall. Он с меня требует 140 или 150 миллионов долларов. По моим встречным претензиям к нему работают мои юристы. Сумма будет соизмерима", – заявил Адамовский.

Подробнее читайте в интервью: Андрей Адамовский: Тарута, пойдем в суд!

Экономическая правда