Суд признал кондитерскую компанию "АВК" банкротом

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Хозсуд Донецкой области 8 июля признал ЗАО "АВК" банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

Суд констатировал, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов".

Кроме того, АВК имеет низкую обеспеченность собственными средствами, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности. А также - отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.

"Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом", - говорится в постановлении хозсуда.

АВК имеет ряд долгов. В прошлом году Верховный Суд внес изменения в реестр требований кредиторов компании. Так, Всеукраинскому Банку Развития АВК должна 291,3 млн грн, Райффайзен Банку - 356,7 млн грн, Проминвестбанка - 1,34 млрд грн, Сбербанка - 1,2 млрд грн.

Кроме того, АВК имеет ряд кредитов, выданных под залог: Всеукраинскому банку развития - 199,5 млн грн, Райффайзен Банку - 42,5 млн грн, Проминвестбанку - 48,93 млн грн, Сбербанку - 442,3 млн грн.

Производство по делу о банкротстве ЧАО "АВК" (г. Мариуполь) было открыто в 2016 году. Отмечается, что ранее Сбербанк отсудил у группы "АВК" кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.

Напоминаем:

На электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ) выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр с общей стартовой стоимостью 120,7 миллиона гривень.

В августе Хозяйственный суд Донецкой области отсрочил до 13 декабря 2019 года передачу кондитерской фабрики "АВК" в Днепре "Проминвестбанку".

"Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что "кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно". По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла - ред). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек.

До 2014 года 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.