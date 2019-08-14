Суд отсрочил передачу фабрики "АВК" в Днепре украинской "дочке" российского банка

Хозяйственный суд Донецкой области отсрочил до 13 декабря 2019 года передачу кондитерской фабрики "АВК" в Днепре "Проминвестбанку".

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Речь идет о судебном решении, которым "Проминвестбанку" разрешено взыскать имущество на 1,37 млрд грн в счет долга "АВК" по кредиту.

В "АВК" утверждают, что немедленное исполнение судебного решения может привести к банкротству предприятия.

"Отсрочка позволит компании реструктуризировать долг, запустив производственно-логистическую фабрику в Днепропетровской области", - говорится в исковом заявлении фабрики.

"Проминвестбанк" возражал против отсрочки исполнения судебного решения, указывая, что "должник находится в процедуре банкротства, но продолжает деятельность, как и ответчик по этому делу".

Суд разрешил отсрочку, но подчеркнул, что "отсрочка по своей сути является отложением (переносом) исполнения решения на новый срок, определяемый судом, и не является основанием для освобождения от его исполнения".

По данным госреестра, конечными бенефициарами ЗАО "Кондитерская фабрика "АВК" г. Днепр" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

Напомним:

"Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что "кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно". По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла - ред). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек.

До 2014 года 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.