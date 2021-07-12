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Гривня стабильна на закрытии межбанка

Понедельник, 12 июля 2021, 17:32
 

12 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США: 27,28 - 27,30 гривни;

Евро: 32,36 - 32,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,34 гривни. Евро покупают по 32,11 гривни, продают по 32,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,26 гривни, евро - 32,21 - 32,30 гривни.

Напоминаем:

12 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 12 июля на уровне 27,32 гривни.

Экономическая правда

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