Укрзализныця продает непрофильные активы на минимум 42 миллиона

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АО "Укрзализныця" выставила на аукционы первые 22 объекта непрофильных активов, их общая стартовая стоимость составляет 42 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на слова и.о. председателя правления компании Ивана Юрика.

Он отметил, что Укрзализныця выставит на продажу 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в городах Киев, Днепр, Кривой Рог, Синельниково, Смела и Чоп.

"Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но мы уверены, что она существенно возрастет за счет конкуренции в ходе торгов. Все объекты, предложенные к продаже, находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их посмотреть", – убежден Юрик.

Компания планирует также изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования опыта в дальнейших продажах.

Напоминаем:

"Укрзализныця" начала продажи непрофильных активов через электронные аукционы, на первом этапе планируется продать 11 активов на сумму 18 млн грн.

Экономическая правда