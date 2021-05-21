"Укрзалізниця" продасть непрофільних активів на 18 мільйонів

"Укрзалізниця" розпочала продаж непрофільних активів через електронні аукціони, на першому етапі планують продати 11 активів на суму 18 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Усього компанія визначила 182 непрофільні активи, з яких 11 виставлять на продаж на першому етапі через систему "Prozorro.Продажі". Серед них – 6 магазинів, приміщення спортклубу та 4 нежитлових приміщення.

Від реалізації першої партії непрофільних активів Укрзалізниця планує отримати близько 18 млн грн.

"Так історично склалося, що Укрзалізниця має чималу кількість приміщень та будівель, які вже не використовуються компанією. Натомість ми вимушені витрачати кошти на їхнє утримання", — зазначив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Він додав, що таким чином замість прибутків ці активи генерують зайві витрати. Відтак у компанії вирішили їх продавати для "максимально ефективного їх подальшого використання новими власниками".

Зазначається, що також проведуть окрему маркетингову кампанію для залучення максимальної кількості учасників до аукціонів. Після перших конкурсів в УЗ виконають аналіз зацікавленості ринку та розпочнуть наступні етапи реалізації.

Нагадуємо:

За підсумками квітня 2021 року "Укрзалізниця" отримала 35 млн грн прибутку - це перший позитивний фінансовий результат після останніх 12 місяців збиткових показників.

Економічна правда