Коболев объяснил, за что получил премию в "Нафтогазе" в 2020 году

Андрей Коболев пресс-служба Нафтогаза

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" получило многомиллионные премии в 2020 году за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли.

Об этом заявил бывший руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью Liga.net.

"Вопросы с формулировкой "Почему менеджмент Нафтогаза получил крупные премии на фоне многомиллиардных убытков" – заведомо манипулятивны. Потому что менеджмент Нафтогаза по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто-то выполнил хорошо, кто-то плохо. Все зафиксировано в системе управления талантами", – заявил Коболев.

По его словам, каждый из директоров и членов правления НАК получил премии в пределах максимально разрешенного лимита, который прописан в контракте каждого сотрудника Нафтогаза.

Коболев считает, что Нафтогаз выполнил свои обязательства по чистым денежным переводам в бюджет на 100%, которые он согласовывал с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

"Прибыльность в отдельно взятом году не является главным показателем эффективности компании… Разумного акционера в первую очередь интересует денежный поток, который генерирует бизнес сейчас и будет генерировать в будущем", – сказал он.

Напоминаем:

6 июля Экономическая правда опубликовала документы, согласно которым члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.

В частности, экс-глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в прошлом году получил вторую часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.

Ранее в интервью 5 каналу Коболев заявлял, что вторую часть выплат не получил.