Курс валют на 12 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 12 июля 2021, 11:30
12 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,26 - 27,28 гривни;
Евро - 32,39 - 32,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,11 гривни, продают по 32,48 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,26 гривни, евро - 32,20 - 32,31 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 12 июля на уровне 27,32 гривни.
Экономическая правда
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