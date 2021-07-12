Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 12 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 12 июля 2021, 11:30

12 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,26 - 27,28 гривни;

Евро - 32,39 - 32,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,11 гривни, продают по 32,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,26 гривни, евро - 32,20 - 32,31 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 12 июля на уровне 27,32 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Регулятор приобрел на межбанке 20 миллионов долларов 9 июля 2021, 16:54
Курс валют на 9 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки 9 июля 2021, 11:16
Гривня ослабла на закрытии межбанка 8 июля 2021, 17:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!