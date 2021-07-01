Правительство объявило конкурс на главу Государственной таможенной службы

фото: Гостаможня

Правительство 1 июля объявило конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом говорится в распоряжении №699-р от 30 июня 2021 года, которое опубликовали на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, условия оплаты труда предусматривают должностной оклад в размере 29,4 тыс грн, к которому прилагаются надбавки за ранг и другие надбавки и стимулирующие выплаты.

Председателя Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Действующего главы Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в ноябре 2020 года по карантинной процедуре.

Напомним:

18 ноября 2020 года Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Экономическая правда