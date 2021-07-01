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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Четверг, 1 июля 2021, 11:09
 
фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 июля на уровне 27,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,35 грн (на 30 июня - 32,30 гривни).

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Напоминаем:

30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Экономическая правда

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