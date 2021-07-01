Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Четверг, 1 июля 2021, 11:09
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 июля на уровне 27,23 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,35 грн (на 30 июня - 32,30 гривни).
Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?
Напоминаем:
30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua