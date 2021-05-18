Минцифры открыло прием заявок на интернет-субвенции для сел

Министерство цифровой трансформации до 28 мая открыло прием официальных заявок от глав общин для участия в проекте "Интернет-субвенция", которым планируют покрыть более 3000 деревень.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Заполнить заявку можно на портале Дия. Отмечается, что внимание будут обращать на цену и социальный эффект. Так, субвенцию получит община на те деревни, которым от наименьшей суммы финансирования будет больше всего пользы.

Приоритетность населенных пунктов будет определяться по формулам, которые определены в Постановлении КМУ, которые учитывают количество жителей сел и количество объектов социальной инфраструктуры (школ, детсадов, ЦНАП, медучреждений, библиотек и т.д.).

В государственном бюджете Украины на 2021 год заложены 500 млн грн на проект "Интернет-субвенция". Для его воплощения Минцифра создала отдельный сайт, где можно узнать все подробности получения финансирования и следить за ходом проекта.

На подготовительном этапе к Минцифры поступило 762 заявки, авторы получат оповещения о старте представление официальных заявок. Во время официального представления заявок в Минцифре ожидают еще больше желающих получить финансирование на оптический интернет в селах, ведь сейчас он недоступен для более 3 млн украинском в 15 тысячах деревень.

Напоминаем:

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2021 году к оптическому интернету подключат более 3000 украинских сел.

Экономическая правда