Второе чтение: профильный комитет передал на рассмотрение Рады законопроект по реформе "Укроборонпрома"

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки единогласно принял решение о передаче законопроекта 2822 по реформированию "Укроборонпрома" на рассмотрение Рады во втором чтении.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Рабочей группой под председательством главы профильного подкомитета Игоря Копытина обработаны замечания Главного юридического управления Верховной Рады Украины к финальной редакции этого законопроекта.

Надеемся и совместно с народными депутатами работаем над тем, чтобы Верховная Рада рассмотрела и поддержала 3822 еще на этой сессии", - написал он.

Ранее сообщалось, что реформа будет проходить в три этапа. Первый предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации, второй - превращение участников концерна на хозяйственные общества или общества с ограниченной ответственностью.

На финальном этапе реформы Концерн превратят в акционерное общество и утвердят устав. Как результат, основателем и единственным акционером созданного АО будет государство в лице Кабмина.

Кроме того, ранее Гусев объяснял, что в результате реформы два самодостаточных холдинга заменят ГК "Укроборонпром". "Оборонительные системы Украины" сформируют 65 предприятий, он также будет разделяться на 6 субхолдингов. Отдельно будет сформирован Аэрокосмический холдинг, который объединит 3 отраслевых субхолдинга.

Напоминаем:

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №3822, имеющий целью реформу ГП "Укроборонпром" и превращения его в отдельные холдинги.

Верховная Рада на заседании 29 января приняла за основу законопроект о трансформации ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда