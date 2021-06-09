Правительство будет поддерживать предприятия, которые перейдут на "зеленые" технологии

Кабмин работает над инструментами государственной помощи, которые поддержали бы предприятия на пути перехода к "зеленым" технологиям.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала во время форума "Украина30. Экология ".

"Есть ряд поручений, которые сейчас прорабатываются в правительстве с тем, чтобы сформировать перечень всех инструментов государственной помощи, которые будут допустимые для малого, среднего предпринимательства, для производителей, которые будут переходить на зеленые технологии", - рассказала она.

По словам Стефанишиной, решением по экологическому налогу занимается министр энергетики Герман Галущенко. В то же время ее сфера ответственности - доступ к международным финансовым инструментов для всех типов бизнеса и компаний для планирования зеленой трансформации.

Напоминаем:

Согласно "антиахметовского" законопроекта, который вносит изменения в Налоговый кодекс, планируется увеличить также и экологический налог - за выбросы углерода придется заплатить втрое больше.

Экономическая правда