Курс валют: гривня продолжает укрепляться к доллару
Вторник, 8 июня 2021, 19:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 9 июня на уровне 27,18 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,11 грн (на 8 июня – 33,08 гривни).
Напоминаем:
8 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,21 гривни.
8 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Экономическая правда
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