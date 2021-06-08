Курс валют: гривня продолжает укрепляться к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 9 июня на уровне 27,18 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,11 грн (на 8 июня – 33,08 гривни).

Напоминаем:

8 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,21 гривни.

8 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.

Экономическая правда