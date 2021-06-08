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Курс валют на 8 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 8 июня 2021, 11:21
 

8 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,21 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,19 - 27,21 гривни;

Евро - 33,10 - 33,12 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,26 гривни. Евро покупают по 32,84 гривни, продают по 33,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,10 - 27,17 гривни, евро - 32,93 - 33,06 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 8 июня на уровне 27,19 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Экономическая правда

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