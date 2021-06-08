Украина изучает, являются ли беларуские ограничения на импорт чисто торговой мерой

Украина попытается урегулировать вопрос о торговых ограничений со стороны Беларуси без эскалации ограничений, однако при отсутствии другого выхода готова адекватно реагировать на беларуские меры.

Об этом торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал в кулуарах форума "Украина30. Экология" агентству Интерфакс-Украина.

"Мы ситуацию анализируем. Вопрос в том, как урегулировать ее, чтобы не началась эскалация ограничений. Потому что если не удастся снять напряжение, у нас не останется другого выхода, как адекватно реагировать на меры беларуской стороны. Это будет негативно для торговли, но мы будет защищать свои интересы", - сказал Качка.

По его словам, Минэкономики рассматривает различные сценарии реакции на торговые ограничения беларуской стороны, которая внедрила на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Прежде всего, отметил торгперд, в ведомстве пытаются понять, действительно ли это чисто торговые меры. Если так и есть, то "мы даже в таких сложных условиях, когда не можем вести непосредственный диалог, все равно найдем решение ".

По его словам, Беларусь объяснила внедрение указанных выше ограничений ответной реакцией на установление Украиной спецпошлины на импорт беларуских автобусов и грузовиков в размере 35% таможенной стоимости.

"Если это будет совпадать с национальными интересами, возможно, мы рассмотрим вопрос пересмотра этого 35-процентной пошлины. Но нам также нужно понимать, насколько эта ситуация имеет торговый характер.

Очевидно, что даже при всем политическом контексте ни у кого нет намерения решать торговую войну. Некоторый баланс мы нашли, и если дальше раздувать торговые войны, это будет вредить украинской экономике", - прокомментировал торгпред.

Он подчеркнул, что "это не влияет на политический процесс, это отдельная история - политический интерес Украины очевиден".

Напоминаем:

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в том числе сельхозтехники и продуктов.

Межведомственная комиссия по международной торговле решила установить спецпошлину в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.