УЗ с июля возобновляет сообщение Черкасс со Львовом

"Укрзализныця" с 1 июля 2021 года возобновляет железнодорожное сообщение Черкасс со Львовом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 95/96 "Тясмин" сообщением Черкассы - Львов будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31 чисел), обратно - по четным.

"Отправка из Черкасс в 19:46, прибытие во Львов в 10:37; отправление из Львова со 2 июля в 14:30, прибытие в 6:35. По "докарантинному" расписанию поезд прибывал в Черкассы около четырех утра", - говорится в сообщении.

Напомним:

АО "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.

Экономическая правда