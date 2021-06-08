Газовый консорциум - один из способов обезопасить себя от "Северного потока - 2" - Зеркаль

"Северный поток - 2" является геополитической проблемой, а потому для решения требует механизмов, свойственных геополитике, в частности - газового консорциума с европейскими и американскими компаниями.

Об этом советница министра энергетики Елена Зеркаль рассказала в эфире "Свободы слова на ICTV", сообщает Минэнерго.

"Северный поток-2" стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне", - отметила Зеркаль.

По ее словам, есть несколько возможных механизмов для обеспечения безопасности государства:

"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы".

Такой шаг, говорит Зеркаль, станет давлением на Российскую Федерацию касательно снятия экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу.

Когда все компании получают доступ к ГТС, это будет способствовать созданию рынка. Тогда газ станет товаром и перестанет быть инструментом политического давления и шантажа.

Советница министра напомнила, что с помощью партнеров Украины в Евросоюзе уже удалось внести изменения в 3-й газовую директиву. Они предусматривают ее применение к Северному потоку-2, и очень важно, чтобы применялась полностью.

Она отметила, что у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от полного применения Северного потока-2, что оставит украинскую ГТС без транзита. Но для этого надо работать с Еврокомиссией и другими странами, которые также не заинтересованы в запуске "СП-2".

"Страны Восточной Европы ни одна не заинтересована. Они несут колоссальные потери от этого Северного потока-2, и их позиция была ключевой в Европейском Союзе", - подытожила Зеркаль.

Напоминаем:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение российского газопровода "Северный поток-2" является "свершившимся фактом", защищая решение отказаться от некоторых санкций и пообещав ответ, если Москва попытается использовать газ как оружие.

Экономическая правда