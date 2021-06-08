Блінкен вважає завершення побудови "Північного потоку-2" доконаним фактом

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що завершення російського газопроводу "Північний потік-2" є "доконаним фактом", захищаючи рішення відмовитись від деяких санкцій і пообіцявши відповідь, якщо Москва спробує використовувати газ як зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Німеччина сіла за стіл переговорів, і ми активно з нею співпрацюємо", - сказав Блінкен на слуханні комітету у закордонних справах Палати представників.

"З практичної точки зору, я думаю, що фізичне завершення трубопроводу є доконаним фактом. І незалежно від санкцій проти цього суб’єкта та генерального директора, на наш погляд, нічого не змінилося б з точки зору фізичного завершення ", - заявив він.

Проєкт, який зараз завершено на 95%, обійде Україну, позбавляючи її вигідних транзитних зборів та потенційно підриваючи її боротьбу проти російської агресії.

"У нас є попередні домовленості про реагування на будь-яку діяльність Росії, яка загрожуватиме безпеці чи економічній безпеці будь-якої з країн", - сказав Блінкен.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

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Європейська правда