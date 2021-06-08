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Аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные маршруты в мае

Вторник, 8 июня 2021, 14:30
 

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" в мае стали курорты Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

В топ-5 также вошли Стамбул и Даламан (Турция).

Также в топ-10 Дубай (ОАЭ), Бодрум (Турция), Амстердам (Нидерланды), Тбилиси (Грузия), Анкара (Турция).

"Доля пассажиров, путешествовавших по этим направлениям, составила 65% от общего количества пассажиров вылета", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае 2021 года в воздушном пространстве Украины выполнено 16 986 рейсов - это на 43,4% меньше по сравнению с 2019 годом, абсолютное значение количества рейсов, обеспеченных аэронавигационным обслуживанием, от месяца к месяцу увеличивается, но динамика восстановления остается на том же уровне, что и в апреле.

Экономическая правда

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