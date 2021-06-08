Процесс восстановления авиатрафика стабилизируется – Украэрорух

В мае 2021 года в воздушном пространстве Украины выполнено 16 986 рейсов - это на 43,4% меньше по сравнению с 2019 годом, абсолютное значение количества рейсов, обеспеченных аэронавигационным обслуживанием, от месяца к месяцу увеличивается, но динамика восстановления остается на том же уровне, что и в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

"Увеличение количества полетов связано с началом летней навигации, активным туристическим сезоном, а также открытием границ все большего количества стран.

Приостановка воздушного сообщения с Республикой Беларусь значительно не повлияло на показатели мая, однако в последующие месяцы оно может привести к замедлению роста объемов", - говорится в сообщении.

При этом, сравнение динамики полетов предыдущего месяца с прошлогодним маем - периодом полного локдауна пассажирских авиарейсов - даст рост на 424,7%, но объективные показатели по сравнению с докризисным маем 2019 - минус 43,4%

Отмечается, что украинские авиакомпании в мае 2021 года выполнили 6 810 полетов (на 33,2% меньше по сравнению с маем 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 10 176 полетов (меньше на 48,6%).

"По обновленному прогнозу Евроконтроля, восстановление интенсивности воздушного движения в европейском воздушном пространстве на 2021 год возможно по трем сценариям. По оптимистическому на конец года можно достичь показателя в 79% от докризисного уровня, по базовому сценарию - показателя в 70% от объемов полетов 2019 года.

При этом по пессимистическому прогнозу ситуация в декабре 2021 года почти не изменится, что позволяет прогнозировать лишь 50% объемов трафика 2019 года", - добавили в "Украэрорухе".

Экономическая правда